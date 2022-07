Wynika to z dokumentu "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023". Co roku - w czasie wakacji - szef resortu edukacji i nauki wydaje taki dokument, w którym przedstawia kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania go minister jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Dokument "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej" stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano 9 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z dokumentem kierunki te to: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Na kolejnych pozycjach na liście priorytetów wskazano: doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb, doskonalenie kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej; wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 będą także: doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych.

Wśród kierunków wskazano także: wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości", a także podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

W dokumencie wyznaczono również zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.

W przedszkolach, w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia - zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych - kontrolowana będzie realizacja zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

W publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kontroli podlegać będzie zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

W szkołach ponadpodstawowych kontrolowana będzie realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie.

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i w centrach kształcenia zawodowego kontroli podlegać będzie organizacja i realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

W niepublicznych bursach i niepublicznych domach wczasów dziecięcych kontrolowana będzie organizacja ich pracy. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka