Krzysztof Inglot wskazuje, że wciąż najbardziej popularne kierunki to biznes, administracja i nauki społeczne. – Uważam, że nie powinny one kształcić takich rzesz studentów, bo nie wszyscy z nich znajdą zatrudnienie. Potrzeba nam więcej studentów IT, programowania, robotyki, analizy big data, automatyki. Cieszy to, że niemal 13 proc. studentów studiuje zdrowie i opiekę społeczną, bo to w zestawieniu z trendami demograficznymi ma ogromny sens. Pandemia pokazała też, jak ważna jest praca psychologów i dbanie o własne zdrowie psychiczne, dlatego również w tym obszarze powinno się kształcić więcej młodych osób – wskazuje ekspert.