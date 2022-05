Reklama

Do MEiN wpłynęło pismo z kancelarii premiera dotyczące przygotowania stanowiska rządu wobec poselskiego projektu zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – dowiedział się DGP. Jego autorem jest Bartłomiej Wróblewski (PiS). Projekt zakłada m.in. większe wsparcie, także finansowe, placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy . Polityk przekonuje, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, wolności wyboru szkół innych niż publiczne oraz że przestrzeganie tych praw wymaga wzmocnienia. W samych szkołach niepublicznych słyszymy, że wsparcie jest konieczne, bo albo już podniosły czesne, albo zrobią to od najbliższego roku szkolnego.

– Edukacja niepubliczna stanowi integralny element polskiego systemu edukacji, zapewniając kluczowe zróżnicowanie sposobów oraz modeli kształcenia i wychowania – mówi Adrianna Całus, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji. – W konsekwencji zajmowane stanowisko organów publicznych musi w tej kwestii potwierdzać ustrojowo gwarantowaną wolność rodziców do wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne, ale w tym samym wymiarze również prawo i obowiązek powszechnego i równego dostępu do bezpłatnej nauki do 18. roku życia – przyznaje.

Jak się dowiadujemy, obecnie jest przygotowywane stanowisko rządu do projektu. Niezależnie od tego, podkreśla resort, zadania oświatowe są realizowane przez samorząd w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (oraz na podstawie własnego budżetu ustalanego przez lokalne organy stanowiące). Dotyczy to bezpośredniego finansowania szkół publicznych oraz dotowania szkół i placówek niepublicznych, bo część oświatowa subwencji ogólnej jest jednym z elementów dochodów samorządowych o charakterze nieadresowanym.

Iwo Wroński, dyrektor niepublicznej szkoły w Krakowie, zaznacza, że jest zwolennikiem liberalizmu. – Rodzic powinien mieć możliwość wyboru dowolnej szkoły. I każdy podmiot realizujący zadania oświatowe powinien być równy pod względem finansowania – opisuje. Jego zdaniem zmiany w oświacie powinny jednak pójść znacznie szerzej. – Otwierajmy szkoły katolickie, muzułmańskie, wolnościowe. Różnorodność wywoła naturalny mechanizm konkurencji, która zweryfikuje faktycznie rynek. Szkoły państwowe spełniły swoje zadanie w okresie powojennym, gdy trzeba było szybko nadrabiać zaległości i walczyć z analfabetyzmem. Jako szkoły niepubliczne powinniśmy funkcjonować w warunkach rywalizacji rynkowej i ze świadomością, że jeżeli zaniżymy poziom, nie będzie chętnych, a my stracimy pracę.

Przekonuje jednak, że za zmianami powinno iść wychodzenie spod jurysdykcji władzy centralnej. – Bo to samorządy i stowarzyszenia wiedzą najlepiej, jakie są lokalne potrzeby – ucina.

Beata Szulc, dyrektorka Chrześcijańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku, opisuje, że placówka działa ponad 10 lat i dzisiejsze prawo oświatowe daje dużą przestrzeń do funkcjonowania. Co do rozszerzenia możliwości wsparcia finansowego, przekonuje, to zapewne chętnych nie zabraknie. – Budynek naszej szkoły jest na kredyt, a raty rosną. Do tego dochodzi inflacja. W efekcie już w tym roku musieliśmy podnieść czesne o 20 proc. Nam jest łatwiej, bo jesteśmy dużą placówką, z zapisanym przeszło tysiącem uczniów. Jednak mam wiele sygnałów od mniejszych placówek Montessori, że rozważają zamknięcie.

Podobnie w prywatnej Szkole im. Juliusza Verne’a w Kielcach. – Długo nie podnosiliśmy czesnego, ale ostatnio musieliśmy się poddać i urosło ono o koszty inflacji – mówi dyrektorka, Agnieszka Zaremba. Przyznaje, że budżet ratują takie rozwiązania, jak brak konieczności płacenia podatku od nieruchomości czy dopłaty do gazu. Jednak dziś także portfele rodziców cierpią. – Gdybyśmy mieli finansowanie takie jak publiczne placówki, zrezygnowałabym z czesnego.

Jako przykład podaje model niemiecki, gdzie landy mogą kształtować politykę oświatową, jednak w oparciu o generalną zasadę zrównania finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. O tym, która szkoła działa, decyduje klient, czyli rodzic, który kieruje dziecko do placówki na podstawie jej wyników, miejsc w rankingach. Uważa jednak, że szersze otwarcie drzwi dla powstawania nowych placówek tak, by zostało zrealizowane prawo rodziców do kształcenia dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, powinno się odbywać na precyzyjnie określonych zasadach.

Nowych regulacji obawiają się natomiast samorządy. – Nie poprawi to oferty edukacyjnej na rynku. Może natomiast przyczynić się, że w szkołach niesamorządowych będzie taniej albo zwiększy się ich oferta – komentuje Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Zwraca uwagę, że projektowane przepisy niewiele mówią o skutkach finansowych. Nie gwarantują też pieniędzy na nowe zadania.