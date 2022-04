W niedoszłej nowelizacji Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) resort edukacji proponował m.in., żeby osoby uczące w szkołach miały 50 dni urlopu wypoczynkowego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. Ta zmiana nie doszła jednak do skutku. W efekcie nadal obowiązują przepisy (art. 64 Karty nauczyciela), zgodnie z którymi nauczycielowi zatrudnionemu w szkole , w której przewidziano ferie szkolne (zimowe i letnie), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym ich okresowi, w czasie ich trwania. I choć nauczyciel może być w tym czasie zobowiązany przez dyrektora do wykonywania czynności związanych m.in. z przeprowadzaniem egzaminów, z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego, to nie mogą one łącznie zająć więcej niż siedem dni. Pytanie, czy to nie za mało, jeśli w czasie wakacji w polskich szkołach będą się odbywać ukraińskie egzaminy pod okiem polskich nauczycieli.