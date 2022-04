- To sporo, jeśli porównamy to z 13 osobami, które przez cały poprzedni rok złożyły wnioski o nostryfikację - komentuje Marta Wojtach z WUM.

- Wpłynął do nas wniosek w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów „matematyka stosowana” złożony przez obywatelkę Ukrainy, która uciekła przed konfliktem zbrojnym do Polski - wskazuje dr Anna Modzelewska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Chętnych, aby potwierdzić dyplom, jest wielu, ale często ich na to nie stać. Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego przez uczelnię to nawet 3205 zł. To kwota nieosiągalna dla osób, które uciekły przed wojną do Polski z jedną walizką.