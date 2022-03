Tak też się stało – pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji pragmatyki zawodowej nauczycieli odbyło się wczoraj w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Ogranicza się on do zwiększenia średniej płacy o 4,4 proc. i uruchomienia rezerwy budżetowej na oświatę, która docelowo ma wynosić 3,7 mld zł. Z tego 700 mln zł ma trafić na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a ok. 1,7 mld zł na tegoroczne podwyżki, które mają być wypłacone nauczycielom już od maja. Ten wzrost średniej płacy ma obowiązywać do końca 2022 r. Dopiero w kolejnym roku rząd do tej podwyżki dostosuje kwotę bazową, która jest określana w ustawie budżetowej. Dzięki takiemu mechanizmowi nie ma konieczności nowelizacji budżetu, wystarczy kilka zmian w Karcie nauczyciela.