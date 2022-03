O wsparciu i nieustających działaniach związanych z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju zapewnił szef MEiN Przemysław Czarnek w liście skierowanym w piątek do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i uczniów.

Minister edukacji i nauki wystosował list w związku z wojną na terytorium Ukrainy i przyjmowaniem uczniów ukraińskich do polskich szkół. "Zapewniam o moim wsparciu i nieustających działaniach związanych z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie zmian legislacyjnych płynących od organów prowadzących i samorządów" - podkreślił. Ukraińscy nauczyciele akademiccy z etatem, studenci ze stypendium Zobacz również Przypomniał, że w parlamencie procedowany jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa "W dokumencie tym z zakresu oświaty wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia oraz wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy" - dodał. Wyjaśnił, że ustawa ma umożliwić tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ma to pozwolić to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. "Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także zmiany umożliwiające zwiększenie wsparcia ukraińskich uczniów przez kadrę pedagogiczną" - napisał. Czarnek zapewnił, że rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Skierował też swoje słowa do uczniów. "Chcę Was także zapewnić, że pomimo wojny w Ukrainie, będziecie mogli w sposób niezakłócony kontynuować naukę i przygotowywać się do egzaminów. Jesteście bezpieczni, bo Polska jest ważną częścią NATO – najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie" - zauważył. Jednocześnie podziękował za aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy ukraińskim rodzinom zarówno rodzicom, jak i uczniom. Czarnek napisał, że z ogromnym szacunkiem przygląda się zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół. "Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań" - dodał.(PAP) szz/ mhr/