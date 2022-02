Oznacza to, że nauczyciele nie będą musieli pracować więcej i być bardziej dyspozycyjni. Muszą się jednak liczyć z tym, że planowane od września podwyżki stoją pod dużym znakiem zapytania, a jeśli już się pojawią, to z pewnością nie będą tak wysokie, jakie proponował rząd w zamian za dłuższą pracę (do ponad 1,4 tys. zł). Tym samym kolejna już próba większej reformy Karty nauczyciela nie dochodzi do skutku. Wszystkie poprzednie, zarówno za obecnej, jak i poprzedniej władzy, również kończyły się fiaskiem, co więcej, także jakiekolwiek drobne zmiany, takie jak np. propozycja likwidacji jednorazowego dodatku uzupełniającego, lądowały w koszu. Zdaniem ekspertów trudność w ich wprowadzaniu wynika przede wszystkim z tego, że dotyczą dużej rzeszy pracowników, liczącej ponad 600 tys. osób.