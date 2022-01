Ramka

Jeżeli w roku powstania kosztu nie rozliczono i nie ujęto w ewidencji bilansowej zaliczki na podatek dochodowy, to korekta tej zaliczki w roku następnym nie będzie miała wpływu na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok. Przy tym należy pamiętać o art. 54 ust. 1 u.r., który wskazuje, kiedy sporządzone sprawozdanie należy skorygować. I tak zgodnie z tym przepisem, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie. Jednocześnie musi dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli jednostka otrzymała takie informacje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Szczegółowe zasady korygowania sprawozdań finansowych zostały określone zapisami rozdziału V komunikatu ministra finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”. Stosownie do pkt 5.3 i 5.4 komunikatu błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, a wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Skutki błędów uznane za nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego.

W zależności od rodzaju jednostki budżetowej dane dotyczące zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego są prezentowane w sprawozdaniu Rb-28 „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa” (stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej) lub sprawozdaniu Rb-28s „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego” (stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej odpowiednio w kolumnach 9 i 8 wymienionych sprawozdań). Natomiast stosownie do par. 27 załącznika nr 34 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej państwowe jednostki budżetowe korygują dane dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych, uwzględniając poprawne dane odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy. Sprawozdania za kolejne cztery kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując taką korektę jednostce nadrzędnej, należy do niej dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania zmian. Podobne zasady korygowania sprawozdania Rb-28S obowiązują samorządowe jednostki budżetowe, do których należy szkoła. Z tą różnicą, że w świetle par. 24 ust. 1 załącznika nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczym sprawozdaniu Rb-28S za grudzień korekt tego sprawozdania nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej ani do Ministerstwa Finansów. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.