Najwięcej kontrowersji wzbudza zwiększenie kwoty dodatkowych środków dla niezamożnych samorządów prowadzących lub dotujących szkoły o średniej wielkości klas nie większej niż 18 uczniów. Wartość wagi dla tych szkół wzrasta z 0,15 do 0,25, co przekłada się na wzrost subwencji na poziomie 662 zł na każdego ucznia. Z drugiej strony, bogatsze samorządy wiejskie znacznie stracą na tegorocznych rozwiązaniach. Dotychczasowe dodatkowe środki dla szkół podstawowych zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców w zamożnych samorządach spadną o połowę, z wartości 0,4 do 0,2. - W wymiarze finansowym to spadek o 1,3 tys. zł na każdego ucznia. Zdecydowanie wpłynie to negatywnie na budżety tych samorządów. Te zmiany wpisują się w prowadzoną od jakiegoś czasu politykę wspierania JST o niższych dochodach kosztem tych z wyższymi dochodami - przyznaje Pochopień.

Samorządy, których dotyczą te rozwiązania, uważają je za „kroplówkę”. - Subwencja nie powinna służyć do ratowania upadających gmin. Trzeba skończyć z nazywaniem oświaty zadaniem własnym samorządów. Traktuje się nas jak bankomat - oburza się Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i wójt gminy Terespol. Podkreśla, że rząd obiecał pieniądze na inwestycje, ale największym kosztem dla wielu gmin jest utrzymanie szkół i przedszkoli. - Z roku na rok nasze dochody będą malały. Oświata powinna być finansowana niezależnie. Jeśli minister ustala pensje nauczycielom, to powinien za to płacić, również w przedszkolach - dodaje.

Również większe i bardziej zamożne miasta nie są zadowolone ze sposobu podziału subwencji. Zarzucają ministerstwu, że utrzymuje sztuczny twór, jakim są gminy do 5 tys. mieszkańców, które mogą liczyć na wyższą subwencję niż większe jednostki. - Podział subwencji został przez nas negatywnie zaopiniowany. Standaryzacja finansowania gmin wiejskich powinna już być dawno określona, z podziałem na te, które są oddalone od dużych aglomeracji, np. o 150 km, i te podmiejskie. Gminy do 5 tys. mieszkańców przy obecnej sytuacji demograficznej bronią się, jak mogą, aby nie przybywało im mieszkańców. Przecież to jest demotywująca polityka - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Sonda DGP potwierdza, że w tym roku samorządy więcej dołożą do oświaty - i to zarówno te większe, jak i mniejsze. Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju wskazuje, że w ubiegłym roku poza subwencją do edukacji z własnego budżetu dokładano niespełna 52 proc., a w tym, jak prognozuje, będzie to aż ponad 79 proc. Z kolei Marzena Wojewódzka ze stołecznego ratusza wylicza, że w 2021 r. miasto dopłaciło do subwencji ponad 2 mld 709 mln zł. - Oświata to największa w budżecie miasta pozycja, na którą przeznaczamy grubo ponad 5 mld zł, a rządowa subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na zapłacenie pensji pracownikom. W tym roku planujemy dopłacić ponad 2 mld 756 mln zł - informuje. Podobnie jest w Łodzi, gdzie - jak podaje Monika Pawlak, rzeczniczka tamtejszego prezydenta - od wielu lat subwencja nie wystarcza. - Do wydatków edukacyjnych dopłacamy z własnych środków ponad 500 mln zł rocznie - podkreśla. ©℗