Resort tłumaczy jednak, że nie każde zamknięcie placówki uprawnia do zasiłku opiekuńczego. Musi być ono nieprzewidziane. Czyli jakie? MRiPS za takie uważa zamknięcie szkoły, o którym ubezpieczony (rodzic) dowiedział się w terminie krótszym niż siedem dni przed tą decyzją. Jeżeli więc jednostka systemu oświaty zostanie zamknięta w związku z sytuacją na granicy państwowej Polski z Białorusią, a rodzic dowie się o tym we wskazanym wyżej terminie, będzie mu przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego.