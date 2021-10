NSA badał sprawę doktorantki, która zarzuciła uczelni, że stypendium zostało błędnie wyliczone. Zgodnie bowiem z przepisami wysokość stypendium doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020, może wynosić nie mniej niż 60 proc. wynagrodzenia asystenta określonego w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063). Jednak, jak wskazała doktorantka, to rozporządzenie już nie obowiązuje, a obecnie pensję asystenta wlicza się, biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze profesora. Gdyby kierować się tym nowym przepisem, kwota stypendium doktoranckiego powinna wzrosnąć co najmniej do 1,9 tys. zł. Zdaniem skarżącej przyjęcie innej wykładni powoduje, że stypendia osób kształcących się w starym systemie są zamrożone do końca studiów. Nadto przedstawiony przez uczelnię sposób wyliczenia spornego stypendium doktoranckiego narusza zasadę wyrażoną w przepisach art. 32 ust. 1 i art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, czyli równości wobec prawa. W nieuprawniony sposób różnicuje kwoty przyznawane doktorantom w zależności od czasu rozpoczęcia studiów, na niekorzyść tych, którzy stali się ich uczestnikami przed uruchomieniem szkół doktorskich.