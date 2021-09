Zwyczajem lat ubiegłych, jeśli w danym roku przewiduje się jakąś zmianę zadań o znacznej wartości, to fakt ten uwzględnia się w uzasadnieniu. Brak takich wzmianek, oprócz ogólnych sformułowań, każe sądzić, że wzrost o 1,3 mld zł jest obliczony na sfinansowanie typowych modyfikacji między latami. Tradycyjnie jest to efekt zmian w awansie zawodowym nauczycieli, który do tej pory jest dodatni, tzn. średnio nauczyciele mają coraz wyższy stopień awansu, a to powoduje zwiększenie konieczności finansowania. Skutki awansu zawodowego nie są jednak tak duże, żeby wyjaśnić kwotę 1,3 mld zł. Zazwyczaj jest to kwota rzędu kilkuset milionów złotych. Zapewne w tej kwocie mieszczą się również skutki prognozowanych przez MEiN zmian w liczbie etatów nauczycieli. Całoroczny efekt wzrostu liczby etatów nauczycieli o 1 tys. to ok. 90 mln zł. Być może MEiN zakłada więc wzrost liczby etatów na poziomie kilku tysięcy. Ponieważ nie wspomniano o żadnym dużym i nowym zadaniu w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, prognozy te mogą wynikać z korekty rzeczywistych danych systemu informacji oświatowej odczytanych obecnie, w stosunku do prognozowanych na bieżący rok.