To jest pewnego rodzaju sprzeczność – rząd chce powrotu do zajęć stacjonarnych, a nie daje rektorom narzędzi, aby zapewnić na uczelniach bezpieczeństwo. W tym przypadku mamy do czynienia z konfliktem norm – wolności (które ograniczane mogą być tylko w ustawie i to na ściśle określonych warunkach) oraz bezpieczeństwa. Z jednej strony jest wolność studentów co do podjęcia decyzji o zaszczepieniu się, z drugiej bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej. Uczelnie są zatem w bardzo trudnej sytuacji. Właściwe ministerstwa powinny jak najszybciej opracować regulacje o charakterze wytycznych, które pozwolą na rozwiązanie tych problemów. Zmiana ustawy w tym przypadku to już decyzja polityczna w rozumieniu polityki walki z epidemią COVID-19.