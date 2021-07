Z kolei w roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w tym, będzie przeprowadzony tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do sprawdzianów z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (języka polskiego, obcego i matematyki) oraz do jednego dodatkowego w wersji rozszerzonej. Do egzaminów ustnych będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które muszą do niego podejść, bo taki wymóg znajduje się w kryteriach rekrutacyjnych do szkoły wyższej.