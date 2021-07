Najważniejsze to mieć dobry plan – przekonuje Wojciech Konarski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, która zrealizowała wyróżniony w rankingu DGP projekt pt. „Zastosowanie mediów społecznościach i nowoczesnych technologii w nauczaniu odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży”. Mimo takiego tytułu był on skierowany głównie do nauczycieli, a sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W sumie szkoła za pośrednictwem urzędu miasta otrzymała 61,75 tys. zł, z czego 80 proc. na samym starcie projektu. Pieniądze były potrzebne przede wszystkim do wyszkolenia nauczycieli, by potem – bogatsi o wiedzę i doświadczenia – mogli organizować ciekawsze lekcje i zajęcia dodatkowe, na których są wykorzystywane narzędzia technologii informacyjnej (TIK), czyli po prostu telefony komórkowe i media społecznościowe . Po co? – By zaskoczyć uczniów i zmienić ich nastawienie do szkoły. Sprawić, by się nie nudzili na lekcjach, chętnie na nie przychodzili, a jednocześnie, by mogli w sposób pożyteczny i bezpieczny korzystać ze swoich smarfonów – wyjaśnia Wojciech Konarski. Dodaje, że dzięki temu później, w pandemii, dzieciaki bardzo szybko przestawiły się na naukę zdalną.