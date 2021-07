Co czwarty maturzysta, który przystąpił do egzaminu w 2021 roku nie zdał z przynajmniej jednego przedmiotu. Kto ma prawo do poprawki? Kiedy rozpoczyna się letnia sesja egzaminacyjna?

Liczba niezdanych egzaminów w 2021 roku: jeden przedmiot - 17,7 proc.

dwa przedmioty - 6,1 proc.

trzy przedmioty - 1,7 proc. Matura poprawkowa 2021 W sierpniu maturzyści będą mieli możliwość przystąpienia do matury poprawkowej. Egzamin w terminie poprawkowym jest dla osób, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Matura poprawkowa 2021 - terminy Do 12 lipca br. (poniedziałek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).

24 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna

Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 10 września br