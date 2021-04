MEiN jeszcze nie zajął stanowiska w sprawie propozycji zawartej w interpelacji . W odpowiedzi nadesłanej do DGP również nie odniosło się do sytuacji studentów, którzy mają problem z płaceniem czesnego. Resort wskazał jedynie, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o zapomogi lub przyznanie stypendium socjalnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie to może zostać przyznane w zwiększonej wysokości, np. studentowi, który ponosi dodatkowe koszty z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie.