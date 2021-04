Studenci popierają tę propozycję, ale uważają, że reforma stypendiów powinna być bardziej kompleksowa. – Z jednej strony ujednolicenie stawki dla wszystkich uczelni to dobry pomysł, ponieważ spowoduje, że więcej osób będzie uprawnionych do świadczenia. Niestety pula na stypendia socjalne i za osiągnięcia naukowe jest jedna. Skoro więcej pieniędzy popłynie do kieszeni studentów z problemami finansowymi, to mniej zostanie dla najzdolniejszych. Dlatego postulujemy rozdzielenie tych dwóch funduszy – mówi Krzysztof Białas, przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Poza tym pensje rosną, ale koszty utrzymania wzrastają jeszcze szybciej. Próg uprawniający do świadczeń obecnie jest waloryzowany raz na trzy lata, to zdecydowanie za rzadko – dodaje.