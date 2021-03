Szczegółowy sposób rozdysponowania funduszy na poszczególne szkoły ma być określony w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. W ubiegłym tygodniu samorządy na spotkaniu z resortem edukacji naciskały, aby te środki zostały uruchomione niemal natychmiast po powrocie wszystkich uczniów do szkoły (o ile starsi uczniowie wrócą do szkoły przed czerwcem). Minister Przemysław Czarnek przychylił się do tych postulatów. Wszystko jednak wskazuje na to, że pieniądze na dodatkowe lekcje wyrównawcze będą wypłacane dopiero we wrześniu.