W środę minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ze względu na sytuację epidemiczną prawdopodobnie próbne matury w woj. warmińsko-mazurskim zostaną przesunięte. Jednocześnie zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podejmie szef MEiN Przemysław Czarnek.

"Po dodatkowej analizie i konsultacjach ze służbami Ministerstwa Zdrowia informujemy, że w woj. warmińsko-mazurskim, tak jak w całej Polsce, matury próbne odbędą się w zaplanowanym terminie, w ścisłym reżimie sanitarnym" – poinformowała w środę wieczorem PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.

W ubiegłym tygodniu resort edukacji i nauki podał, że próbne matury, organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, mają być przeprowadzone w od 3 do 16 marca. Szef resortu edukacji i nauki podał wówczas także, że "na ten moment nic nie stoi na przeszkodzie", aby próbne egzaminy maturalne przeprowadzone były stacjonarnie w szkołach.

W środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od soboty w całym kraju poziom restrykcji pozostaje taki jak obecnie, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego.

"W województwie tym chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące: chcemy, aby nauka w klasach I-III wróciła do trybu zdalnego, a galerie, muzea, kina, hotele oraz miejsca użyteczności publicznej niestety znowu zostały zamknięte" – informował minister zdrowia. Dodał, że dotyczy to również kortów i basenów.

Niedzielski zwrócił uwagę, że w woj. warmińsko-mazurskim jest największy wskaźnik absencji uczniów w szkołach oraz wskaźnik przejścia szkół na zdalne nauczanie.

"O ile w Polsce ten wskaźnik przejścia na nauczanie zdalne jest niski, wynosi 1-2 proc., to w woj. warmińsko-mazurskim mamy prawie 7 proc. wskaźnik absencji, a jeżeli chodzi o placówki to prawie 10 proc." – poinformował minister.

Zaznaczył, że na Warmii i Mazurach wskaźnik zakażeń koronawirusem wśród nauczycieli także jest wysoki – wynosi ok. 7 proc, a w skali kraju to niecałe 2 proc.

Minister zdrowia zapytany został, czy w związku z zapowiedzianymi obostrzeniami dla woj. warmińsko-mazurskiego przeprowadzone zostaną tam w przyszłym tygodniu próbne matury. Odpowiedział, że "prawdopodobnie zostaną one przesunięte". Jednocześnie zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Niedzielski zapowiedział też, że jego resort, wprowadzając obostrzenia, używa dwutygodniowego okresu ich obowiązywania. Dodał, że MZ ma też umowę z szefem MEiN dotyczącą tych okresów.

"Jeżeli te wskaźniki trochę wolniej będą rosły, to będziemy mogli nawet za tydzień podjęć decyzje o powrocie (do stanu sprzed wprowadzenia dodatkowych obostrzeń – PAP). Wszystko to zależy od scenariusza, jaki będziemy mieli – powiedział.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia w całym kraju wrócili do nauki stacjonarnej.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Dyrektorzy szkół mogą jednak organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.