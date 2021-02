Lockdown zrobił swoje – pod koniec listopada udało się liczbę przypadków zdusić do ok. 10 tys. i chociaż wkrótce potem wzrosła, to od początku grudnia utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, oscylując wokół 20 tys. dziennie („pandemiczne plateau”, jak nazwał to minister edukacji). Jaki z tego wniosek? We Francji to nie szkoły stały się głównym motorem transmisji; gdyby tak było, lockdown nie byłby aż tak skuteczny.