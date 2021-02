To prawda. Mimo że od miesięcy zajmujemy się opiniowaniem czasopism naukowych, które miały zostać wpisane do wykazu ministra edukacji i nauki, te, które ostatecznie znalazły się w nim, wzbudziły zaniepokojenie środowiska naukowego. Gotową listę poznaliśmy dopiero na ostatnim posiedzeniu Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w ubiegłym tygodniu, i wówczas wiceminister Anna Budzanowska poinformowała, że podała się do dymisji. Wyjaśniała, że nie udało się jej przekonać ministra Przemysława Czarnka do zaniechania wprowadzenia zmian w wykazie czasopism naukowych, o których środowisko naukowe nie zostało poinformowane.

Od wykazu czasopism naukowych zależy ocena uczelni. Powinny w nim zostać wskazane renomowane periodyki. Obecnie w wykazie jest kilkadziesiąt tysięcy czasopism naukowych. A do każdego przypisana odpowiednia liczba punktów. Czym więcej uczelnia czy inna placówka naukowa publikuje w czasopismach z ministerialnego wykazu, tym lepszą otrzymuje kategorię. Od tej oceny zależy natomiast dotacja dla jednostki. Toczy się więc walka o miliony złotych. Od przyznanej kategorii naukowej zależą także uprawnienia jednostki, np. do nadawania stopnia doktora. W zeszłym tygodniu ministerstwo zmieniło w wykazie około tysiąca czasopism, w tym ok. 300 budzi kontrowersje. Zyska na tym pewna grupa ośrodków naukowych.

Proszę zauważyć, że nad wykazem czasopism pracowała nie tylko Komisja Ewaluacji Nauki, czyli ponad 30 akademików, ale wcześniej ponad 400 ekspertów w 44 zespołach dla każdej z dyscyplin naukowych. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że efekt pracy tych zespołów był niewystarczający, stąd interwencja ministra. Jednak był to dla naszego środowiska ogromny wysiłek, aby zaopiniować czasopisma, które ostatecznie miały znaleźć się w wykazie. Cały proces był transparentny. Tymczasem teraz mamy sytuację, kiedy nawet KEN nie wie, co się do końca wydarzyło, że ten wykaz jest inny. Wprowadzono do niego zmiany, o których ministerstwo nawet nie wspominało. Obawiam się, że tutaj decydująca była wola polityczna, a nie merytoryczne przesłanki. Stąd ostry sprzeciw naukowców. Wydaliśmy oświadczenie w tej sprawie i czekamy na ruch ministerstwa. Zaufanie do procesu ewaluacji placówek naukowych zostało podważone. Warto zauważyć, że wykaz czasopism nie jest publikowany w tym roku pierwszy raz, ale od przeszło 20 lat. Stoi więc za nim pewna tradycja i rozwiązania. Zazwyczaj to, co ostatecznie znajdowało się na liście czasopism, wywoływało dyskusję w środowisku naukowym, bo zawsze budziło kontrowersje, ale czysto naukowe, a nie polityczne. Każdy minister do tej pory respektował procedurę tworzenia tego wykazu. Teraz została ona złamana.