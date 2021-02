W drugim dniu zgłoszeń nauczycieli do szczepienia zapisało się 215 tys. chętnych. Zapisy potrwają do 10 lutego do końca dnia.

Nauczyciele zostaną zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Przyspieszenie szczepienia tej grupy zawodowej ma związek z tym, że szczepionka tej firmy nie była testowana w grupie osób powyżej 55. roku życia. Wiele krajów zdecydowało więc o niepodawaniu jej w ogóle lub niepodawaniu jej seniorom. W Polsce zadecydowano, że szczepionka zostanie wykorzystana właśnie do wcześniejszego zabezpieczenia nauczycieli przez koronawirusem.

Preparat firmy AstraZeneca poza tym, że nie był testowany wśród osób starszych, cechuje się także inną (znaną dotychczas) technologią oraz mniejszą niż preparat Pfizera skutecznością. Według najnowszych danych pierwsza dawka szczepionki chroni w 76 proc. Co to oznacza? Jak podkreślają lekarze oznacza to przede wszystkim, że tak samo jak preparat Pfizera, całkowicie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby Covid-19 oraz przed hospitalizacją. Dodatkowo 76 na 100 pacjentów nie zachoruje w ogóle. Czy to mało? W porównaniu ze skutecznością innych dostępnych szczepionek – tak, w porównaniu do skuteczności szczepionki np. na grypę – nie.

Po ogłoszeniu decyzji o szczepieniu nauczycieli szczepionką AstraZeneki w środowisku nauczycielskim zawrzało. Sławomir Broniarz na Twitterze pisał: "Żądamy skutecznej szczepionki a nie eksperymentowania na nauczycielach i pracownikach oświaty !! Którą szczepionką szczepił się rząd?”. Później szef ZNP nieco złagodził swoje stanowisko, zapewniając, że nie deprecjonuje żadnej szczepionki. Wątpliwości wśród nauczycieli pozostały.

Chcieliśmy je rozwiać pytając Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która koordynuje program szczepień, a także Ministerstwo Zdrowia o to czy:

1. Czy nauczyciel będzie miał prawo odmówić przyjęcia szczepionki AstraZeneca?

2. Co w przypadku, kiedy mimo zaszczepienia wszystkich chętnych nauczycieli zostaną „wolne” dawki szczepionki AstraZeneca? Kto będzie mógł je otrzymać?

Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia zapytaliśmy także:

1. Czy w przypadku odmowy zaszczepienia preparatem AstraZeneki, nauczyciel będzie mógł otrzymać szczepionkę Pfizera? Jeśli tak, to kiedy?

Zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i KPRM nie odpowiedziały na nasze pytania. Ponieważ dzisiaj upływa termin na rejestrowanie się chętnych do szczepienia postanowiliśmy poinformować o tym nauczycieli.