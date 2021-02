Mianowicie senat uczelni otrzymał możliwość zmniejszenia wymiaru praktyk zawodowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni poprzez zmianę w programie studiów. Do tej pory ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159, dalej: PoSWiN) przewidywała praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz przynajmniej trzy miesiące w przypadku studiów drugiego stopnia – i to tych wielkości dotyczyć mają ewentualne ograniczenia. Możliwość obniżenia wymiaru zajęć praktycznych nie dotyczy jednak studiów przygotowujących do zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, dla których nadal będą stosowane tzw. standardy kształcenia określone w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniach z odpowiednimi właściwymi ministrami: do spraw zdrowia , rolnictwa czy budownictwa.