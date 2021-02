Resort jednak nie ma takich planów. Jak podkreśla Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MEiN, wszelkie działania dotyczące tworzenia studiów na określonym kierunku, w tym przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, pozostają w gestii uczelni i są autonomiczną decyzją jej władz. Placówki same oceniają swoje możliwości, analizują koszty, a także zapotrzebowanie rynku pracy. – Zatem uczelnie, prowadząc kształcenie na pedagogice, mogą w trakcie studiów na tym kierunku realizować przygotowanie pedagogiczne na każdej specjalności, a więc również np. w zakresach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Decyzja należy wyłącznie do uczelni – podkreśla wiceminister.