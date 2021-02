Dodajmy, że PSWiN zawiera też ograniczenie, zgodnie z którym magister podejmujący kolejne studia nie ma dostępu do pomocy materialnej (wyjątek stanowi art. 93 ust. 4 PSWiN dotyczący stypendium dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego). Takie ograniczenie ma zresztą sens, bo pomoc materialna jest finansowana ze środków budżetowych i chodzi o wsparcie osób w dostępie (po raz pierwszy) do wyższego wykształcenia. W tej sprawie wypowiadał się wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, którego wykładnię potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 listopada 2013 r. (sygn. akt K 40/12).

Niewątpliwie raportów POL-onu nie można pomijać. Każdy taki alert powinien być przyczynkiem do podjęcia postępowania wyjaśniającego. Nie oznacza to jednak, że organ stypendialny musi bezkrytycznie za własne uznać ustalenia POL-onu.

Oznacza to, że o ile ujawnienie wcześniejszego studiowania może być uznane za nową okoliczność, to absolutnie nie będzie to wystarczające do uznania, że okoliczność ta jest istotna dla sprawy, kluczowe znaczenie będzie miało bowiem ustalenie, czy w badanym okresie student rzeczywiście świadczenia pomocy materialnej pobierał.