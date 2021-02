Znowelizowane rozporządzenie wprowadza również do systemu oświaty cztery nowe zawody: technik dekarstwa, technik robotyk, podolog i technik stylista. O te kierunki zabiegali pracodawcy. Przykładowo Polskie Stowarzyszenie Dekarzy skarży się na niedobór pracowników. Obecnie uczniów do wyboru tego fachu zniechęca m.in. brak drożności kształcenia. Wprowadzenie do klasyfikacji szkolnictwa branżowego zawodu nauczanego na poziomie technika pozwoli uczniom kształcącym się w tej profesji na kontynuowanie nauki. Uzyskają nie tylko dyplom zawodowy, ale będą mogli podejść do egzaminu maturalnego.