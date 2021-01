Lucyna Cempel, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu już wcześniej zakładała, że decyzję o stacjonarnym egzaminie próbnym dla ósmych klas podejmie po konsultacji z rodzicami. – Na tej samej zasadzie odbywały się u nas w ostatnich tygodniach konkursy, np. „zDolny Ślązak” był prowadzony przez trzy dni w salach po pięcioro uczniów – mówi. Podkreśla, że kluczowa w przygotowaniach do egzaminu będzie decyzja MEiN o powrocie ósmych klas do szkół. Z pewnością nie będzie to łatwy powrót. – Dziś mamy trzy klasy ósme, w każdej po ok. 28 dzieci. Nasza mała szkoła jest przeładowana, jak większość we Wrocławiu. Udało nam się spełnić gros oczekiwań dotyczących powrotu w reżimie uczniów klas I–III, jednak nie uda się ich dotrzymać w przypadku większej liczby dzieci. To niestety konsekwencja reformy edukacji.