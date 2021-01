Zebrane przez forum statystyki pokazują jednocześnie, że ponad 28 proc. nauczycieli nie chce się szczepić. – Jestem ozdrowieńcem, według dotychczasowych doniesień mam odporność na kilka miesięcy, więc decyzję o szczepieniu przesuwam na koniec wakacji – słyszymy. Są też inne, bardziej dosadne głosy: „Brakuje mi wiedzy na temat tej szczepionki, boję się powikłań z powodu krótkiego czasu jej testowania”, „Jak można zaszczepić się nieznaną i niezbadaną wystarczająco substancją! To niepoważne! Nawet część medyków się wstrzymuje, są też plany wypłacania odszkodowań za skutki niepożądane”, „Nauczyciele, bez względu na to, na jakim etapie edukacji pracują, mogą czuć się zmuszeni do szczepienia nawet wbrew swojej woli. Niektórzy za jakiś czas pewnie zrobią to z obawy przed utratą pracy”. Dlatego, jak przekonują pytani przez forum, ogłaszanie odgórnie pierwszej, drugiej czy kolejnej grupy jest złym pomysłem. – Każdy powinien mieć wybór. Pracownicy sklepów są równie mocno, jeśli nie bardziej, narażeni na kontakt z chorobą, a nie są uwzględniani jako priorytet – podkreślają.