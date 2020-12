"Nie wykluczamy tego, że taki powrót dzieci klas I-III czy I-IV będzie możliwy, ale na pewno tego dzisiaj nie możemy przesądzić. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że tak się na pewno stanie, ponieważ będzie to zależało od sytuacji za dwa tygodnie i od naszej odpowiedzialności" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej



"Dziś byłoby przedwczesne, żeby cokolwiek obiecywać, co może nastąpić za 3 czy 4 tygodnie" – dodał.



Podkreślił, że rząd nie potrafi i wręcz nie chce określić, co się dokładnie wydarzy za miesiąc, bo mogłoby to nie uwzględniać zasadniczych zmian w rozwoju pandemii po Nowym Roku.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, do 29 listopada 2020 r. nauka odbywa się w trybie zdalnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczą się w tym trybie od 26 października, natomiast uczniowie klas I-III od 9 listopada.