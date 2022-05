Reklama

Może to budzić niepokój, zwłaszcza, że mamy jeszcze świeżo w pamięci pandemię COVID-19. Warto wyjaśnić, czy mamy się czego obawiać oraz co wiemy o tej odmianie ospy. Do studia zaprosiliśmy dr hab. n. med. Tomasza Dzieciątkowskiego - wirusologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W rozmowie z DGP nasz gość wyjaśniał min.:

ile ospa małpia ma wspólnego z ospą prawdziwą i ospą wietrzną,

czy mamy do czynienia z nowym patogenem,

co jest przedmiotem zainteresowania naukowców w związku z pojawieniem się choroby w Europie,

czy łatwo się zakazić tą chorobą,

jak zapatruje się na wprowadzenie szczepień przeciwko ospie,

jakie są objawy ospy,

czy ospa małpia wymaga leczenia i czy medycyna dysponuje lekiem na tę chorobę.

Ponadto, w związku z niedawną wypowiedzią rosyjskiego szefa obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej łączącej zachorowania na ospę małpią w krajach zachodnich z działalnością amerykańskich laboratoriów biologicznych w Nigerii poprosiliśmy też o odniesienie się przez Tomasz Dzieciątkowskiego do kwestii traktowania ospy jako broni biologicznej.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.