Dawny budynek Kopalni Niwka-Modrzejów w Sosnowcu zyskał nowego właściciela – klinikę Gyncentrum, specjalizującą się w diagnostyce niepłodności i badaniach genetycznych. Placówka przejdzie gruntowną modernizację, co stworzy nowe możliwości dla pacjentów.

Jak zapowiada prezes Gyncentrum, Paweł Czerwiński, szpital i chirurgia jednego dnia pozwolą na rozszerzenie diagnostyki w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój badań genetycznych, a laboratorium w Sosnowcu, wyposażone w sprzęt wart 20 mln zł, ma stać się czołowym ośrodkiem wykrywania chorób rzadkich. Planowane są dalsze inwestycje w sprzęt i kadrę medyczną na ponad 5 mln zł.

Nowy etap w historii szpitala

Od 2018 roku, gdy budynek został wydzierżawiony od Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, funkcjonował jako szpital Gyncentrum. Jego zakup od Urzędu Miasta Sosnowiec zapewnia stabilność działalności medycznej oraz stwarza warunki do długoterminowego rozwoju. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 5 mln złotych.

"Sprzedaż budynku dawnej dyspozytorni KWK Modrzejów, który przez Gyncentrum został przekształcony w szpital to krok w kierunku rozwoju wysokospecjalistycznej opieki medycznej w regionie. Gyncentrum zamierza nie tylko kontynuować działalność, ale przede wszystkim ją rozwijać, oferując pacjentom dostęp do najnowszych technologii i metod leczenia" – podkreśla Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec.

"Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować umowę z Urzędem Miejskim w Sosnowcu na zakup budynku przy ul. Wojska Polskiego. Inwestycja ta otwiera przed Gyncentrum nowe możliwości rozwoju. W obiekcie o powierzchni 1700 m2 już funkcjonują Laboratorium Genetyczne, Zakład Inżynierii Genetycznej, w pełni wyposażony oddział szpitalny oraz blok operacyjny" - dodaje Agnieszka Kocot, Dyrektor ds. Prawno-Organizacyjnych Gyncentrum.

Strategia rozwoju i nowe możliwości dla pacjentów

Zakup szpitala otwiera drogę do szeroko zakrojonej modernizacji i rozbudowy placówki. W planach Gyncentrum znajduje się rozbudowa oddziału chirurgii jednego dnia, co usprawni i poszerzy ofertę zabiegów małoinwazyjnych, zapewniających szybki powrót pacjentów do zdrowia. Jak zapowiada Agnieszka Kocot, Dyrektor ds. Prawno-Organizacyjnych Gyncentrum, placówka zostanie wzbogacona o nowoczesne technologie diagnostyczno -zabiegowe.

"Obecnie prowadzimy również badania kliniczne z zakresu onkologii nowotworów płuca. Wkrótce uruchomimy działalność w zakresie badań klinicznych, innych projektów badawczych, procedur medycznych wykonywanych w trybie jednodniowym, co pozwoli nam na kompleksową opiekę nad pacjentami, zarówno w zakresie procedur in vitro, jak i pacjentami z chorobami rzadkimi. Planujemy także dalszy rozwój w obszarze badań genetycznych" – wyjaśnia Agnieszka Kocot.

Jak podkreśliła Kocot, Gyncentrum koncentruje się na intensyfikacji badań genetycznych, ze szczególnym naciskiem na diagnostykę chorób rzadkich i wad genetycznych u dzieci do 18. roku życia. Nowoczesne laboratorium oferuje zarówno badania przesiewowe metodą NGS, jak i celowane analizy genetyczne przy użyciu sekwencjonowania Sangera. W ramach poszerzonej działalności prowadzone będą również badania bakteriologiczne, wirusologiczne oraz analizy mikrobiomu molekularnego. Rozwój badań klinicznych w dziedzinie onkologii umożliwi pacjentom na Śląsku szybszy dostęp do nowoczesnych terapii.

Nowe miejsca pracy i rozwój kadry medycznej

Rozwój szpitala obejmuje również zatrudnienie nowych specjalistów. Planowane jest powiększenie zespołu o lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki oraz personel pomocniczy. Ponadto Gyncentrum zamierza intensyfikować programy szkoleniowe dla lekarzy odbywających specjalizację, szczególnie w obszarze ginekologii i onkologii.

"To dla nas ogromny krok naprzód. Szpital w Sosnowcu to pierwsza placówka o takim charakterze w historii naszej kliniki. Wyprzedzamy rynek, inwestując w rozwój nowoczesnej medycyny i dostarczając pacjentom usługi na najwyższym poziomie. Ta przełomowa inwestycja otwiera nowe możliwości dla pacjentów z regionu, zapewniając dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i diagnostyki" – mówi Paweł Czerwiński, Prezes Zarządu Gyncentrum sp. z o. o.

Artykuł przygotowany z Gyncentrum sp. z o.o.