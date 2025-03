Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się m.in. projektem, którego celem jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Posłowie będą też pracować nad projektami o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz o Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Obrady otworzył wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL-TD), zastępuje on marszałka Szymona Hołownię, który ze względu na prowadzoną kampanię prezydencką wziął urlop.

Harmonogram obrad Sejmu

Sejm rozpocznie prace od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej. Zakłada on stworzenie systemowego rozwiązania umożliwiającego Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) funkcjonowania jako banku rozwojowego na arenie międzynarodowej oraz utworzenia w BGK Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR).

Proponowane zmiany mają umożliwić BGK ubieganie się o środki europejskie na wsparcie procesów modernizacji oraz odbudowy Ukrainy, a polskim przedsiębiorcom - uzyskanie bezpośredniego dostępu do bieżącej informacji o finansowanych projektach rozwojowych na terenie Ukrainy i możliwościach uzyskania wsparcia w ich realizacji.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przewiduje on m.in. zmiany w strukturze systemu, w definicji pierwszej pomocy i wsparcie psychologiczne dla medyków. Projekt zakłada m.in., że czas dotarcia zespołów z miejsca zdarzenia do SOR, nie powinien być dłuższy niż 45 minut, a czas na przekazanie pacjenta w SOR nie będzie mógł przekroczyć 15 minut.

Składka zdrowotna na nowo

Kolejnym punktem obrad będzie przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców; wprowadza on dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Według resortu finansów, na reformie zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców; wyższe składki niż obecnie mieliby zapłacić podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według oceny skutków regulacji w 2026 r. wpływy ze składki zdrowotnej miałby się zmniejszyć o 5 mld 854 mln zł.

Następnie posłowie mają pracować nad zmianami w Regulaminie Sejmu, które przewidują rozszerzenia zakresu spraw, którymi zajmuje się komisji kultury i środków przekazu o sprawy dotyczące ochrony dziedzictwa narodowego, tj. sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym.

Sejm ma również pracować nad projektem uchwały w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi, które odbyły się pod koniec stycznia br. Centralna Komisja Wyborcza Białorusi poinformowała, że frekwencja w wyborach wyniosła 85,7 proc. Według reżimowych mediów, które powołały się na exit poll, Alaksandr Łukaszenka zdobył rzekomo 87,6 proc. głosów. Pozostali oficjalni kandydaci zdobyli między 1 a 3 proc. głosów. Przeciwko wszystkim kandydatom zagłosowało 5,1 proc. wyborców.

Posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej zakładającym, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma otrzymać opiekę kardiologiczną, opartą o jednakowe standardy. System ma elastycznie odpowiadać na potrzeby pacjentów i zapewnić im ciągłość leczenia na etapach: diagnostyki, leczenia kardiologicznego, rehabilitacji i dalszego leczenia w poradniach specjalistycznych, w podstawowej opiece zdrowotnej lub w opiece długoterminowej.

Powierzanie pracy cudzoziemcom

W czwartek Sejm przeprowadzi głosowania na stanowiskiem Senatu i poprawkami do kilku ustaw, m.in. ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe rozwiązania zakładają m.in. wyższe kary za nielegalne powierzanie im pracy, usprawnienie procedur, zmniejszenie zaległości w urzędach oraz pełną elektronizację postępowań.

Posłowie mają też wybrać skład komisji do spraw deregulacji.

Wieczorem Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o umowach międzynarodowych. Projekt przygotowali posłowie Polski2050-TD. Projekt dotyczy szczegółowego uregulowania trybu wyjścia Polski z Unii Europejskiej poprzez zmianę ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Projekt Polski 2050-TD zakłada, że do wystąpienia z Unii Europejskiej potrzebne jest przeprowadzenie dwóch referendów ogólnokrajowych.

Ponadto posłowie będą pracować nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt dotyczy wprowadzenia krótszego okresu, po upływie którego zobowiązania podatkowe ulegną przedawnieniu i poszerzenia zakresu czynności sprawdzających.