Od maja pełnoletni pacjenci będą mogli korzystać z nowej oferty badań profilaktycznych w ramach programu "Moje Zdrowie" - zapowiedziało ministerstwo. Resort zdrowia chce też poszerzyć zakres badań medycyny pracy.

Obecny program "Profilaktyka 40 Plus" zakończy się 30 kwietnia.

Ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że od maja będzie wprowadzana nowa oferta profilaktyczna, "dla pacjentów 18+" w ramach nowego programu zdrowotnego "Moje Zdrowie". MZ zaznacza, że program będzie szerzej wykorzystywać możliwości podstawowej opieki zdrowotnej, a także uwzględniać m.in. profilaktykę w zakresie najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

W planach resortu jest także rozszerzenie możliwości kierowania pacjentów na dodatkowe badania przez lekarzy rodzinnych oraz poszerzenie zakresu badań medycyny pracy.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała w środę, na konferencji w Senacie pt. "Zadbajmy o dobrostan", że program "Moje Zdrowie" będzie bardziej kompleksowy niż "Profilaktyka 40 Plus". Różnica między nimi będzie dotyczyła wieku pacjentów, a także tego, co będą robili z wynikami badań. Leszczyna dodała, że pacjent nie zostanie z wynikami badań sam. Zaznaczyła, że do interpretacji badań potrzebny jest lekarz.

Leszczyna dodała, że program "Moje Zdrowie" będzie wprowadzany od maja etapami.

Ministerstwo Zdrowia pytane przez PAP o szczegóły dotyczące nowego programu i rozszerzenia zakresu badań medycyny pracy, nie podało szczegółów.

Program Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40 Plus został uruchomiony w lipcu 2021 r. Początkowo program miał się zakończyć po pół roku. Był jednak wielokrotnie przedłużany. Dwumilionowego pacjenta, co początkowo określono jako kryterium sukcesu, MZ zanotowało dopiero w czerwcu 2023 r., czyli po blisko dwóch latach działania programu. W styczniu Centrum e-Zdrowia podało, że z programu skorzystało już prawie 5 mln osób.(PAP)

