Kobiety w ciąży mogą od 15 października bezpłatnie zaszczepić się przeciwko krztuścowi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Od początku roku do końca września na krztusiec zachorowało niemal 17 tys. osób, a na zwolnieniach lekarskich z powodu tej choroby przebywało 3 tys. pracowników.

Od początku roku do końca września zarejestrowano w Polsce 16,8 tys. przypadków krztuśca. W 2023 r. było to 927 zachorowań.

Z danych opisanych niedawno przez "Rzeczpospolitą" wynika, że w grupie wiekowej do 4 lat odnotowano 2374 zachorowania na krztusiec, wśród dzieci między 5. a 9. rokiem życia – 2405, w wieku 10–14 lat – 4039, a wśród osób między 15. a 19. rokiem życia – 1346 przypadków. Jednocześnie we wskazanym okresie z powodu krztuśca hospitalizowano 2180 osób, a w czerwcu odnotowano zgon noworodka chorego na koklusz.

Krztusiec staje się coraz bardziej kłopotliwy dla dorosłych. Z danych przekazanych „Rz” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w okresie styczeń–wrzesień 2024 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 2981 zaświadczeń lekarskich z powodu zachorowań na krztusiec. Dla porównania w takim samym okresie ubiegłego roku było to 90 zaświadczeń.

Obecnie szczepienia przeciwko krztuścowi są kobietom w ciąży zalecane, pozostają jednak płatne. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się to zmienić i finansować szczepienia ze względu na coraz częstsze zachorowania na krztusiec.

"Ta choroba bezpośrednio zagraża dzieciom, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Pierwszą dawkę obowiązkowego szczepienia ochronnego dziecko otrzymuje dopiero w 2. miesiącu życia. Tymczasem szczepienie kobiet w ciąży chroni dzieci od chwili narodzin" - wyjaśnił resort zdrowia.

Bezpłatne szczepienie obejmuje kobiety między 27. a 36. tygodniem ciąży. Będą one mogły się zaszczepić w schemacie jednodawkowym – bez dodatkowych skierowań i zaświadczeń. O kwalifikacji do szczepienia zdecyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli ciąża będzie zagrożona przedwczesnym porodem, kobieta będzie mogła się zaszczepić już po 20. tygodniu ciąży – o tym zdecyduje lekarz, który prowadzi ciążę.

Przychodnie POZ mogą zamówić szczepionkę przeciwko krztuścowi samodzielnie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym, która łatwo szerzy się z osoby na osobę drogą powietrzno-kropelkową poprzez kropelki wytwarzane podczas kaszlu, kichania, mówienia itp.

Objawy (pojawiają się ok. 7-10 dni po zakażeniu) to gorączka, katar i łagodny kaszel stopniowo przekształcający się w kaszel napadowy, który utrzymuje się nawet do 2-4 tygodni. U niemowląt napad kaszlu może zakończyć się całkowitym bezdechem lub drgawkami, złamaniami żeber, dlatego krztusiec opisywany jest jako najbardziej niebezpieczna choroba dla tej grupy wiekowej. U młodzieży i osób dorosłych przebieg zachorowania jest zwykle łagodniejszy, co powoduje, że postawienie prawidłowej diagnozy może być utrudnione. (PAP)

akar/ agz/