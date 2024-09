Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek szczepionkę na małpią ospę firmy Bavarian Nordic i uznała, że preparat ten jest bezpieczny oraz skuteczny. Jak oznajmił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jest to istotny krok w walce z tą chorobą.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek szczepionkę na małpią ospę firmy Bavarian Nordic i uznała, że preparat ten jest bezpieczny oraz skuteczny. Jak oznajmił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jest to istotny krok w walce z tą chorobą. Zaaprobowanie nowej szczepionki oznacza, że została ona wpisana na listę referencyjną; mogą z niej korzystać kraje, które nie mają możliwości finansowych i technicznych, aby przeprowadzić naukowe testy takich preparatów. Małpia ospa rozprzestrzenia się od pewnego czasu w Afryce. Najbardziej dotknięta epidemią jest Demokratyczna Republika Konga, w której, według danych z 28 lipca, odnotowano 37,5 tys. zachorowań i 1451 zgonów. Według afrykańskiego centrum prewencji chorób zakaźnych (CDC) przypadki zakażeń potwierdzono w 15 krajach Afryki. Pierwsza kampania szczepień, z użyciem 265 tys. dawek szczepionki Bavarian Nordic, odbędzie się w DRK i jest zaplanowana na początek października. Małpia ospa jest infekcją zakaźną powodującą wysypkę i objawy podobne do grypy. Zazwyczaj przebieg choroby jest niegroźny, ale może w niektórych przypadkach prowadzić do śmierci.(PAP) awm/ fit/ Tomasz Jurczak