Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministrę zdrowia o rozważenie pilnej nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Zdaniem środowiska ratowników, większość potencjalnych pracodawców stoi na stanowisku, że osoby, które ukończyły studia po 22 czerwca 2023 nie mogą pracować w zawodzie.

22 czerwca 2023 roku weszła w życie Ustawa o ratownictwie medycznym. Podmioty lecznicze nie zatrudniają ratowników, którzy ukończyli studia po tej dacie.

Z prośbą o interwencję do Marcina Wiącka zwróciło się Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Wskazują oni, że wraz z wejściem w życie ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych zostały określone zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady i organizacja ich kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego oraz organizacja i zakres działania samorządu.

Problemem jest art. 218 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają łącznie warunki określone w art. 2 pkt 1-4, stają się ratownikami medycznymi i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Odnosząc się jednak do art. 2 pkt 1-4 ustawy o zawodzie ratownika medycznego ustawodawca wskazał, że wykonywać ten zawód może osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

4) spełnia następujące wymagania:

a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności) lub

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

d) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym, o którym mowa w lit. a lub b, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), lub

e) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616), lub

f) posiada kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uznane w RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez Krajową Radę Ratowników Medycznych zwaną dalej „Krajową Radą".

Jak podkreślają - skoro ustawa weszła w pełni w życie 22 czerwca 2023 r., to stan prawny nie pozwala zatem podjąć pracy w zawodzie ratownika medycznego absolwentom tego kierunku, którzy ukończyli studia po dacie wejścia w życie ustawy.

Ministerstwo Zdrowia wydało 4 lipca 2023 roku w tej sprawie komunikat. Zapewniono w nim, że absolwenci, którzy ukończyli studia po dniu wejścia w życie ustawy, mogą wykonywać swój zawód. Jak jednak wynika z informacji przekazanych RPO przez PTRM, większość potencjalnych pracodawców stoi na odmiennym stanowisku, co ma powodować, że podmioty lecznicze nie zatrudniają tej grupy.

RPO zwrócił się więc do Izabeli Leszczyny z prośbą o rozważenie pilnej nowelizacji ustawy, która umożliwiłaby wykonywanie zawodu wszystkim ratownikom medycznym, do czasu realnej możliwości wydawania prawa wykonywania zawodu przez samorząd ratowników medycznych, który obecnie jest dopiero w fazie organizacji.