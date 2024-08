Wzięło w nim udział 50 najzdolniejszych uczennic i uczniów z całej Polski oraz laureaci edycji wietnamskiej!

Wakacje to dla większości uczniów i uczennic czas błogiego odpoczynku od szkoły i obowiązków. Niektórzy jednak wykorzystują ten okres na pielęgnowanie pasji naukowej i pogłębianie wiedzy. Do tego grona należy 50 uczestników 10. edycji obozu naukowego ADAMED SmartUP, którzy w połowie lipca przyjechali do Warszawy, żeby przez dwa tygodnie brać aktywny udział w wykładach i praktycznych zajęciach z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. Wszystko po to, aby móc doskonalić swoje umiejętności pod okiem naukowców z najlepszych polskich i zagranicznych uczelni oraz zyskać szansę na znalezienie się w gronie 10 laureatów nagrody głównej, którzy otrzymają pakiety indywidualnych, 10-miesięcznych konsultacji naukowych. Zwycięzców tegorocznej edycji programu poznamy już we wrześniu, na jubileuszowej gali Fundacji Adamed.

Program ADAMED SmartUP Fundacji Adamed już od 10 lat popularyzuje przedmioty ścisłe i przyrodnicze wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz wspiera młode talenty w rozwoju naukowym. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, młodzież z całego kraju miała szansę uczestniczyć w unikalnych warsztatach, które łączyły teorię z praktyką. Dzięki tym zajęciom młodzi badacze mogli pracować nad innowacyjnymi projektami, zdobywać nowe umiejętności w laboratoriach oraz konsultować swoje pomysły z doświadczonymi mentorami. Nie zabrakło także okazji do międzynarodowej integracji, ponieważ do polskich uczestników obozu dołączyło trzech laureatów wietnamskiej edycji programu.

– Obóz pozwala zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca naukowca „od kuchni” i z czym wiąże się dalszy rozwój w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Zarówno prowadzący zajęcia, którzy na co dzień są zaangażowani w rozwój nowych technologii lub są czynnymi naukowcami, jak i wycieczki do różnych instytucji naukowych stanowią inspirację przy planowaniu dalszej ścieżki kariery – mówi Maksymilian Głowacki, kierownik i opiekun obozu, a w przeszłości także uczestnik 1. edycji programu ADAMED SmartUP. – Wiem o tym z własnego doświadczenia, ponieważ sam przed obozem nie byłem do końca przekonany, jaki kierunek studiów wybrać i jaką drogę obrać w życiu. Te dwa intensywne tygodnie zarówno dzięki zajęciom, jak i towarzystwie pozostałych uczestników o wspólnych zainteresowaniach, pokazały mi, jak ciekawa może być nauka oraz jak wiele rzeczy jest w moim zasięgu. Program ADAMED SmartUP był dla mnie bodźcem, który zmotywował mnie do działania i wyruszenia w naukową podróż, w której jestem do dzisiaj. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego – dodaje.

Jak wyglądał tegoroczny obóz?

W ramach 10. edycji obozu ADAMED SmartUP ćwiczenia i warsztaty odbywały się w przestrzeniach laboratoryjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechnice Warszawskiej. Wykładowcy prowadzili zajęcia w czterech grupach tematycznych, które obejmowały: biologię molekularną i chemię fizyczną, mikrobiologię i wstęp do nauk medycznych, inżynierię lotniczą i robotykę oraz fizykę kwantową i astronomię.

W ramach zajęć pozanaukowych, młodzi badacze mieli również okazję zwiedzić Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed Pharma w Pieńkowie, rozwinąć swoje umiejętności z wystąpień publicznych czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz tego, dla kadry opiekunów oraz uczniów i uczennic, w agendzie obozu znalazły się także warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego i wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych, które stanowią część działań realizowanych w ramach programu „Wspierająca Szkoła”, uruchomionego przez Fundację Adamed w 2023 roku. Z kolei grupa laureatów z Wietnamu spotkała się z Ambasadorem Wietnamu w Polsce oraz poznała polską kulturę zwiedzając Warszawę i jej wybrane atrakcje.

/> />

– Od 10 lat program ADAMED SmartUP daje młodym naukowcom szansę na rozwój w wyjątkowych warunkach. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie umiejętności, które pomogą uczestnikom stać się liderami w swoich dziedzinach. To dla nas ogromna satysfakcja, że mogliśmy stworzyć przestrzeń, w której młodzież może rozwijać się, zdobywać nowe doświadczenia i nawiązywać cenne kontakty – komentuje Katarzyna Dubno, Członkini Zarządu Fundacji Adamed. – Jesteśmy dumni z tego, co udało się osiągnąć przez dekadę naszej działalności. Jak dotąd, począwszy od pierwszej edycji ADAMED SmartUP w 2014 roku, w obozach wzięło udział 500 młodych naukowców z całego kraju, a w sumie do programu zarejestrowało się blisko 80 tys. uczniów w wieku 14-18 lat – dodaje.

Wyjątkowe relacje

Oprócz szansy na pogłębienie wiedzy naukowej, obóz ADAMED SmartUP stwarza również doskonałą okazję do nawiązywania trwałych przyjaźni. Młodzi uczestnicy mają szansę poznać rówieśników z całej Polski, którzy dzielą podobne zainteresowania i pasje. Wspólne wyzwania, praca nad projektami oraz czas spędzony na zajęciach pozanaukowych sprzyjają budowaniu relacji, które często przeradzają się w długoletnie przyjaźnie. Te kontakty są nie tylko cenne na poziomie osobistym, ale również mogą stać się fundamentem przyszłej współpracy naukowej i zawodowej. Program tworzy unikalne środowisko, w którym młodzi ludzie inspirują się nawzajem, wspierają i motywują do dalszego rozwoju.

– Obóz ADAMED SmartUP był dla mnie niepowtarzalną okazją do spotkania ludzi, którzy tak jak ja interesują się naukami ścisłymi i marzą o tym, żeby pewnego dnia ich pasja przerodziła się w pracę. Podczas ciekawych zajęć prowadzonych przez wykładowców, którzy naprawdę kochają to, co robią i chcą zainteresować tym następne pokolenia naukowców, miałam szansę poznać świat nauki od strony praktycznej. Myślę, że razem z pozostałymi obozowiczami będziemy długo wspominać ten czas wypełniony po brzegi nauką, rozwijaniem naszych zainteresowań oraz integracją – mówi Hanna Tenderowicz, uczestniczka 10. edycji obozu ADAMED SmartUP pochodząca z Sandomierza.

Warto podkreślić, że obóz jest ważnym przeżyciem nie tylko dla jego uczestników. Ma on ogromne znaczenie również dla opiekunów oraz wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne. – Możliwość dalszego uczestnictwa w programie ADAMED SmartUP – kolejno w roli opiekuna, a następnie kierownika – jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Towarzyszenie uczestnikom podczas obozu, obserwowanie ich zmagań, czasem podzielenie się dobra radą i wspólne przeżywanie ich małych i dużych sukcesów to źródło ogromnej motywacji do działania, które zawsze wywołuje u mnie uśmiech na twarzy– komentuje Maksymilian Głowacki.

W oczekiwaniu na jubileuszową galę

Udział w obozie naukowym to jednak nie koniec emocji. Spośród wszystkich jego uczestników, 10 najlepszych otrzyma tytuł laureata i pakiet indywidualnych, 10-miesięcznych konsultacji naukowych. Z kolei trójka zwycięzców, którzy wykażą się największą motywacją do działania i pasją do nauki, zostanie uhonorowana przez Fundację Adamed stypendium naukowym w wysokości 40 tys. zł. Uroczysta, jubileuszowa gala wręczenia nagród odbędzie się 30 września 2024 r. w Warszawie.

– Gala wręczenia nagród będzie okazją zarówno do zwieńczenia jubileuszowej, 10. edycji obozu ADAMED SmartUP, nagrodzenia finałowej 10-tki tegorocznej edycji, jak i celebracji całej mijającej dekady zaangażowania Fundacji Adamed w rozwój młodych talentów. W tym wyjątkowym dniu będziemy świętować osiągnięcia wszystkich dotychczasowych uczestniczek i uczestników programu oraz podsumujemy 10 lat działań Fundacji Adamed na rzecz idei współpracy naukowej, popularyzacji przedmiotów ścisłych i przyrodniczych czy dbania o dobrostan psychiczny młodego pokolenia – mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Koordynatorka programów Fundacji Adamed.

Więcej informacji o programie ADAMED SmartUP znajduje się na stronie www.adamedsmartup.pl.

---

Fundacja Adamed od 10 lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej stworzenia była potrzeba wspierania rozwoju utalentowanej młodzieży oraz popularyzowania nauk ścisłych i przyrodniczych. Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach. Głównym programem realizowanym przez Fundację Adamed jest program stypendialny ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie najzdolniejszych młodych osób w ich rozwoju naukowym. Najnowszym projektem Fundacji jest Wspierająca Szkoła. To pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie nabywają stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny najmłodszych.