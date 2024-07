Uprawnienie do wystawiania recept na niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub przysługujące bezpłatnie wyroby medyczne uzyskają lekarze i pielęgniarki jako "osoby uprawnione", niezależnie od posiadania, albo nieposiadania umowy z NFZ.

Na strony Rządowego Centrum Legislacji trafił ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada on m.in., że możliwość wystawiania recept na niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia, będą mieli wszyscy pracownicy medyczni (lekarze i pielęgniarki) mający prawo do wystawiania recept, a nie tylko niektórzy z nich posiadający tzw. uprawnienia preskrypcyjne – jak do tej pory. Będzie także możliwe wystawianie tych recept w formie elektronicznej.

"Proponowane działanie stanowi kontynuację działań podjętych w 2023 r. na rzecz rozszerzenia zakresu przedmiotowego omawianego uprawnienia (więcej leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stało się wówczas dostępnych bezpłatnie) oraz podmiotowego rozpatrywanego od strony beneficjentów tych przepisów (w stosunku do stanu wyjściowego uprawnionymi stali się dodatkowo świadczeniobiorcy od ukończenia 65. roku życia do ukończenia 75. roku życia, a także świadczeniobiorcy niepełnoletni)" – wyjaśniono w ocenie skutków regulacji.

Projekt doprecyzowuje także przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tak, aby podstawa prawna udzielania przez Ministra Zdrowia dotacji celowych nadzorowanym instytutom badawczym nie budziła wątpliwości. Po zgłoszeniu przez NIK zastrzeżeń do katalogu podmiotów uprawnionych do takich dotacji dopisano także instytuty badawcze, jak np. Centrum Zdrowia Dziecka.

Ponadto w projekcie znalazły się drobne poprawki techniczne. (PAP)

