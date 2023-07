Ustawa o prawach pacjenta, na mocy której powstanie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, została w środę skierowana do senackiej Komisji Zdrowia. Senator Alicja Chybicka zgłosiła poprawki do ustawy.

Sejm uchwalił ustawę 16 czerwca 2023 r. Posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2023 r.

Podczas środowego posiedzenia senator Alicja Chybicka złożyła poprawki do ustawy, zakładające m.in. że w radzie do spraw świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych powinni w w trzech czwartych przeważać lekarze, niezależnie od tego, ilu będzie łącznie członków rady.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślił, że ustawa koncentruje się na zmianie obecnego modelu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów.

"Celem tego projektu jest przede wszystkim zagwarantowanie pacjentowi, jeżeli dojdzie do zdarzenia, skutecznej ścieżki prawnej, za której pomocą poszkodowany pacjent będzie mógł uzyskać odpowiednie świadczenie pieniężne – rekompensatę poniesionej szkody" – dodał.

"Obecne rozwiązania w tym zakresie są dalece niezadawalające" – stwierdził Bromber.

W ustawie przewidziano wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta, w miejsce obecnych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a także powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

System rekompensat za szkody bez orzekania o winie będzie zapewniał – zdaniem autorów regulacji – szybszą i sprawniejszą wypłatę świadczeń niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

W obecnych warunkach ekonomicznych, społecznych i organizacyjnych zdecydowano o objęciu systemem pozasądowych rekompensat szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach.

"Rozważenie możliwości rozszerzenia działalności Funduszu Kompensacyjnego powinno następować z biegiem czasu" – oceniono w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą, składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej, niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia. Złożenie wniosku ma podlegać opłacie w wysokości 300 zł.

Ustawa określa zakres możliwej wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych. W przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym będzie mógł wynieść od 2000 zł do 200 tys. zł; uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 tys. zł; śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 tys. zł. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/