Podpisałem rozporządzenie dotyczące przedłużenia o rok programu "Profilaktyka 40 plus" - poinformował w poniedziałek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Wprowadzamy centralną e-rejestrację na badania i umożliwiamy ich powtórzenie - dodał.

"Ponad 2 mln osób, które skorzystały z #Profilaktyka40+ to ponad 2 mln osób, które zadbały o zdrowie i mogą być jego pewne. Przedłużamy program o rok, wprowadzamy centralną e-rejestrację na badania i umożliwiamy ich powtórzenie. Podpisałem właśnie rozporządzenie w tej sprawie" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Program "Profilaktyka 40 plus" realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Wszystkie osoby powyżej 40 lat otrzymują jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

W maju opublikowano projekt rozporządzenia przedłużający ten program do 30 czerwca 2024 r. Rozporządzenie umożliwi również ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Rozporządzenie obejmuje także zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania programu "Profilaktyka 40 plus". Od 1 lipca 2023 r. do jego realizacji będzie musiała być wykorzystana centralna elektroniczna rejestracja, która umożliwia m.in. dokonanie zgłoszenia i przydzielenia terminu badania oraz zmianę lub rezygnację ze zgłoszenia.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że pozwoli to na uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewni świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców.

Dla osób, które będą chciały wziąć udział w pilotażu, poszerzony został katalog instrumentów umożliwiających zapisanie się na świadczenia poprzez wykorzystanie Internetowego Konta Pacjenta oraz infolinii.

Świadczeniobiorcy objęci programem pilotażowym będą mogli złożyć oświadczenie o zamiarze uzyskania świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego po otrzymaniu skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio u świadczeniodawcy.

Rozporządzenie przewiduje też, że realizatorzy programu pilotażowego spełniający warunki organizacji i realizacji programu będą mogli złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia oświadczenie o spełnieniu tych warunków do 15 czerwca 2023 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ mir/