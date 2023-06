W całej Polsce ruszają dziś szczepienia przeciw HPV; do tej pory na szczepienie poprzez e-rejestrację zapisanych jest już blisko 4 tys. dzieci w wieku 12 i 13 lat – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Pile (woj. wielkopolskie) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od czwartku 1 czerwca można bezpłatnie zaszczepić przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (human papillomavirus, HPV) dzieci w wieku 12 i 13 lat. Szczepienia są dobrowolne.

Preparaty stosowane w programie to Cervarix i Gardasil 9. Schemat podania w obu przypadkach jest dwudawkowy. Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii.

W czwartek na konferencji prasowej w Pile minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że do tej pory na szczepienie poprzez e-rejestrację zapisanych zostało już blisko 4 tys. dzieci w wieku 12 i 13 lat.

„Dzisiaj w całej Polsce, w skali całego kraju, zostanie zaszczepionych blisko 600 dzieci - i to są w zasadzie takie dane minimalne, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ to są te osoby, które są zapisane poprzez e-rejestrację. A oprócz tego oczywiście poszczególne punkty przyjmują swoich pacjentów, czyli dzieci, które są zapisane na liście podstawowej opieki zdrowotnej” – powiedział minister.

„Najwięcej dzieci mamy zapisanych właśnie tutaj, w Wielkopolsce, więc można powiedzieć, że znowu Wielkopolska daje bardzo dobry przykład, ponieważ czy to w szczepieniach przeciw COVID-19, czy w realizacji programu +Profilaktyka 40 plus+ mamy tutaj największą liczbę zapisów” – dodał.

W trakcie konferencji prasowej minister zdrowia złożył także życzenia dzieciom z okazji ich święta. „Chcę życzyć wszystkim dzieciom, tym starszym również, ale przede wszystkim tym młodszym, tego żeby przez całe swoje życie towarzyszyły im dobre wybory zdrowotne; żeby dbały o swoje zdrowie i poprzez dobre żywienie, profilaktykę polegającą właśnie na badaniu, na szczepieniach. Ten program, który realizujemy, daje taką szansę - dlatego zapraszam wszystkich do skorzystania i do podjęcia tej odpowiedzialnej decyzji w imieniu dziecka, bo tę decyzję podejmują przede wszystkim rodzice, aczkolwiek oczywiście to wszystko z dziećmi również musi być konsultowane” - zaznaczył.

Podczas konferencji prasowej minister pytany był m.in. o dalszą realizację programów szczepień przeciw HPV realizowanych przez samorządy. „Mamy świadomość, że było dużo programów realizowanych na poziomie samorządowym, przy czym większość tych programów była po pierwsze skierowana tylko i wyłącznie do dziewczynek, i na ogół obejmowała jeden rocznik” - powiedział.

„Jeżeli chodzi o te programy, to samorządy powinny dokonać jakiejś redefinicji; albo rezygnując, albo przekształcając te programy, chociażby w szczepienie innych roczników, bo to jest też taka możliwość. My nie narzucamy żadnego rozwiązania, to jest zawsze inicjatywa po stronie samorządu” – zaznaczył minister.

Konferencję prasową zorganizowano przed przychodnią w Pile, gdzie w czwartek rano zaszczepiono już pierwsze dzieci w ramach programu. Szczepienia przyjęły dwie dziewczynki i trzech chłopców.

Pediatra, lekarz rodzinny Adam Gronowski podkreślił, że program profilaktyki szczepienia przeciwko HPV „to jest niesamowity program, ponieważ jest to w zasadzie pierwsza tego typu profilaktyka choroby nowotworowej”.

„Nie chcemy chorować na nowotwory, a nowotwór szyjki macicy jest to taki nowotwór, który niestety w Polsce zbiera duże żniwo. W tej chwili możemy podjąć walkę z tym nowotworem poprzez zwalczanie wirusa. Bardzo ważne i bardzo fajne w tym programie jest to, że obejmuje zarówno dziewczynki, jak i chłopców, więc w ten sposób walka z tym wirusem jest o wiele prostsza” – powiedział.

Dodał, że zainteresowanie tymi szczepieniami jest bardzo duże. Jak wskazał, „w naszej placówce szczepimy już od wielu lat dzieci, z różnych programów samorządowych, w czasie przed COVID-19 wyszczepiliśmy niemal 50 proc. dziewcząt w każdym roczniku (…) Teraz ten program rusza i myślę, że nikogo nie trzeba namawiać do tego, żeby się szczepić”.

Lekarz zaznaczył, że szczepionka przeciw HPV jest wielokrotnie przebadana i bezpieczna.

Damian Bogusławski, ojciec pierwszego zaszczepionego w czwartek w Pile dziecka, powiedział, że decyzja o szczepieniu była decyzją przemyślaną, odpowiedzialną i wspólną - podjętą razem z synem.

„Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Dziś nasz syn dołączył do swojej siostry, która była zaszczepiona w ub. roku w ramach programu gminnego. Co jest najważniejsze - szczepionka zabezpiecza nie tylko dziewczynki, ale również i chłopców, bo ten wirus, co należy podkreślić, nie jest wirusem nowym” – powiedział. Dodał, że „decyzja o szczepieniu u nas to nie było czy, a tak naprawdę kiedy naszego syna mamy zaszczepić”.

Wirus HPV (human papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Do zakażenia dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej.

Na poświęconej szczepieniom stronie szczepienia.pzh.gov.pl eksperci podnoszą, że wyróżnia się ponad 150 typów HPV, w tym typy niskiego ryzyka, które wywołują m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych, tzw. kłykciny i brodawczaki, oraz typy o wysokim potencjale onkogennym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz za inne choroby nowotworowe. Zakażenia HPV mogą prowadzić m.in. do raka odbytu, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej, okolic głowy i szyi. (PAP)

autorzy: Anna Jowsa, Rafał Pogrzebny

ajw/ rpo/ mhr/