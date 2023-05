Krakowska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie dotyczące 10 osób, które miały wprowadzić do systemu teleinformatycznego 4 tys. wpisów poświadczających nieprawdę o przeprowadzeniu szczepienia przeciwko Covid-19. Grupa zarobiła na tym ok. 4 mln zł. Sprawa dotyczy asystentów medycznych.

Postępowanie jest na etapie przygotowawczym. Dotyczy – jak poinformowała w poniedziałek prokuratura – działalności zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju. Chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Od 2021 r. do maja 2023 r. grupa miała wprowadzić do systemu teleinformatycznego platformy gabinet.gov.pl 4 tys. wpisów poświadczających nieprawdę osiągając z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln zł. Osoby, które nie przeszły szczepienia, otrzymywały certyfikaty o zaszczepieniu się przeciwko Covid-19.

10 podejrzanych o założenie, kierowanie i udział w grupie, na polecenie krakowskiej prokuratury, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Krakowie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji z Warszawy.

Śledczy zabezpieczyli ponad 70 elektronicznych nośników informacji oraz kilkaset innych przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstw lub z nich pochodzić. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia, wartego ok. 150 tys. zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie, poświadczania nieprawdy. Jedna osoba usłyszała zarzut związany z założeniem lub kierowaniem grupą.

Podejrzani są w wieku od 21 do 41 lat. Grozi im od pół roku do 15 lat więzienia.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział Karny, na wniosek prokuratury, zastosował już wobec dziewięciu osób tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Wobec jednej zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, poręcznie majątkowe w wysokości 15 tys. zł i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Sprawa ma charakter rozwojowy - zaznaczyła prokuratura.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ mark/