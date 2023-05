Projekt poselskiej ustawy zakłada powstanie funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych - zapowiedział we wtorek rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Będzie to trzeci fundusz obok funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych i badań klinicznych - dodał.

"Projekt dotyczący nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta domknie pewną całość dotyczącą możliwości uzyskania przez pacjenta szybko, sprawnie, tanio należnego odszkodowania, jeżeli dozna on jakiejkolwiek szkody w systemie ochrony zdrowia" - zapewnił na wtorkowej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Przypomniał, że funkcjonuje już fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. "Rozpoczął działalność fundusz kompensacyjny badań klinicznych. Oba fundusze mają za zadanie właśnie sprawne wypłacenie odszkodowania pacjentom" - przypomniał rzecznik.

"Zakładany projekt, który pojawi się - projekt poselski - powoła trzeci fundusz: fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych, gdzie rozwiązania wzorowane są na systemach duńskich, szwedzkich, generalnie skandynawskich, w których pacjent szybko, w ciągu dwóch, trzech miesięcy uzyska należną kwotę odszkodowania na podstawie opinii zespołów ekspertów, lekarzy, ale nie tylko (...) i w ten sposób szkoda medyczna zostanie zrekompensowana" - zapewnił Chmielowiec.

Dodał, że placówka szpitalna gdzie doszło do takiego zdarzenia medycznego, otrzyma informację od rzecznika praw pacjenta, co należy poprawić, zmienić lub wdrożyć, by do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło.(PAP)

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Karolina Kropiwiec

