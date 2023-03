Tak uważają ankietowani przez United Surveys dla DGP i RMF FM. Do wyboru było dziesięć różnych zagadnień, których wprowadzenie pozytywnie wpłynęłyby na sytuację kobiet . Poprosiliśmy, żeby badani wskazali trzy ich zdaniem najistotniejsze. Z sondażu wynika, że liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo - fizyczne i płacowe. Inne obszary (dostęp do in vitro, aborcja czy sprawy emerytalne) schodzą na dalszy plan. Co ciekawe, odpowiedzi nie różnicuje płeć, a nawet sympatie polityczne, a wiek ankietowanych.