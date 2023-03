"Nasza zdolność słyszenia jest cenna. Nieleczony ubytek słuchu może mieć niszczący wpływ na zdolność ludzi do komunikacji, nauki i zarabiania na życie. Może również wpływać na zdrowie psychiczne i ich zdolność do podtrzymywania relacji" – powiedział dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Reklama

W raporcie opublikowanym przed Światowym Dniem Słuchu podkreślono potrzebę szybkiego zwiększenia wysiłków na rzecz zapobiegania utracie słuchu i przeciwdziałania jej poprzez inwestowanie i rozszerzanie dostępu do usług w zakresie protetyki słuchu.

"Raport nakreśla skalę problemu, ale także oferuje rozwiązania w postaci interwencji opartych na dowodach, do których zachęcamy wszystkie kraje, aby włączyły je do swoich systemów opieki zdrowotnej" – podaje WHO.

Reklama

Dzięki profilaktyce można utrzymać dobry słuch i zmniejszyć ryzyko jego utraty.

Więcej informacji pod adresem: https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050. (PAP)

autor: Katarzyna Herbut

kh/ joz/