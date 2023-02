Mimo że na wizyty kontrolne do dentysty powinno się zgłaszać co pół roku, bezpłatne leczenie zębów powołanym do armii zawodowej należy się tylko raz na rok.

Z tych świadczeń skorzystają także osoby pełniące służbę w Powietrznej Jednostce Operacji Specjalnych, która została uformowana 31 grudnia 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym. Projekt jest w trakcie uzgodnień. Zawodowi wojskowi mogą wykonać bezpłatne badanie stomatologiczne, skaling i piaskowanie wraz z fluoryzacją. Lekarze dentyści co roku za darmo mogą oceniać stan ich uzębienia na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz radiogramów zębowych. Żołnierze nie muszą płacić m.in. za znieczulenie. Nieodpłatnie przysługuje im także leczenie endodontyczne (kanałowe), zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, a także leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia.