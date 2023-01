„Pewna recepta”, „recepta online”, „lekarz 24” – wyszukiwanie takich haseł w internecie daje dziesiątki wyników. To strony, za których pośrednictwem można błyskawicznie uzyskać receptę lub zwolnienie lekarskie. Bez oglądania lekarza. Sprawdziliśmy: w nieco ponad godzinę dostaliśmy receptę (65 zł) i zwolnienie z pracy (99 zł).

Nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz informacje na temat alergii i chorób przewlekłych plus pytanie o przyczynę wnioskowania o lek. To wszystko, czego potrzeba. Wpisuję zaburzenia nastroju. Otrzymuję receptę na preparat stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i ogólnych zaburzeń lękowych u dorosłych. W przypadku zwolnienia ankieta wymaga jeszcze numeru NIP zakładu pracy, liczby dni wnioskowanego zwolnienia i przyczyny. Podpowiada „np. ostry ból kręgosłupa” – na to się decyduję. Co istotne, nikt się nie kontaktuje, by uzyskać dodatkowe informacje, nie robi wywiadu medycznego. Płacę blikiem i po kilkudziesięciu minutach zamówienia są zrealizowane.

Lekarz, który wystawił receptę, nie ma sobie nic do zarzucenia. Podobnie prezes firmy, która prowadzi stronę. – Ja zajmuję się organizacją pracy, lekarz odpowiada za to, pod czym się podpisuje – ucina przedsiębiorca.

Naczelna Izba Lekarska proceder zna, wystosowała petycję do resortu zdrowia o podjęcie pilnych działań, żeby ukrócić taką działalność. – To nadużycie przepisów, które miały swoje uzasadnienie w czasie pandemii. Dziś to szara strefa – mówi nam Łukasz Jankowski, prezes NRL. Przekonuje, że działania z zakresu telemedycyny absolutnie nie zwalniają lekarza z obowiązku zbadania pacjenta. Gdy nie ma możliwości kontaktu twarzą w twarz, tym większej staranności wymaga zebranie wywiadu medycznego.

O sprawie poinformowaliśmy ZUS. – Po zgłoszeniu natychmiast podjęliśmy działania – informuje DGP Paweł Żebrowski, rzecznik zakładu. Jak mówi, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich ZUS może cofnąć lekarzowi upoważnienie do ich wystawiania na okres nieprzekraczający 3 albo 12 miesięcy.

Zdaniem prof. Radosława Tymińskiego, radcy prawnego i autora strony Prawalekarza.pl, zwolnienie na oświadczenie w polskim porządku prawnym w ogóle nie jest dopuszczalne.