W programie stażu podyplomowego lekarzy zostanie wprowadzona część personalizowana – oznacza to, że lekarz może wybrać sobie dodatkowo do odbycia trzy interesujące go dziedziny medycyny. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

Opublikowany we wtorek w RCL projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jest na etapie konsultacji publicznych. Reklama Projekt określa program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty, sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną stażu. Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych i pogłębienie wiedzy teoretycznej, w przypadku lekarza w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Reklama W przypadku lekarza dentysty są to dziedziny: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją – stanowiących część stałą stażu, a także pogłębienie wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki. Nowe zadania dla NFZ. Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z podpisem prezydenta Nowością jest uwzględnienie w programie stażu (przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy) części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Jak uzasadniono, intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach z ich kręgu zainteresowania, by mogli podjąć w przyszłości świadomy wybór dalszej drogi zawodowej. Nie dotyczy to jednak lekarzy dentystów z uwagi na inny charakter stażu i konieczność opanowania w trakcie stażu niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarsko-dentystycznych. (PAP) Autorka: Agata Zbieg agz/ joz/